“Il Trenino di Latta” emoziona e conquista il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde

Grande successo di pubblico per l’intensa opera di Simona D’Angelo. Trionfo casalingo per l’attore Filippo Glorioso e applausi per tutti

Grande successo per “Il Trenino di Latta”, l’opera teatrale scritta da Simona D’Angelo, a cura della Piccola Accademia dei Talenti, andata in scena presso il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde davanti a una platea gremita in ogni ordine di posto.

Fin dalle prime battute, il pubblico, completamente coinvolto dalla narrazione, ha seguito con attenzione e partecipazione una storia capace di intrecciare memoria, affetti, fragilità e sentimenti universali. Al termine dello spettacolo, lunghi e calorosi applausi hanno testimoniato il forte impatto emotivo della rappresentazione.

Sul palco, una magistrale Simona D’Angelo, autrice dell’opera, e un intenso Davide Lo Coco hanno dato prova di straordinaria maturità artistica, offrendo interpretazioni profonde e autentiche. La loro consolidata sintonia scenica, frutto di un lungo percorso condiviso, ha rappresentato uno dei punti di forza dello spettacolo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio teatrale di rara intensità.

Accanto a loro, Filippo Glorioso ha offerto una prova interpretativa intensa e convincente, particolarmente apprezzata dal pubblico di casa. L’attore, originario di San Mauro Castelverde, è stato accolto con affetto e orgoglio dai suoi concittadini, contribuendo con sensibilità e presenza scenica all’equilibrio e alla forza narrativa dell’opera.

Determinante il lavoro registico di Pietro De Silva, che ha saputo valorizzare le potenzialità del testo e degli interpreti, costruendo una messa in scena essenziale ma estremamente efficace. Di grande impatto anche le scenografie realizzate da Sara Leone, capaci di accompagnare il racconto con eleganza e suggestione, amplificando la dimensione poetica ed emotiva.

“Ospitare un’opera di questo spessore culturale e umano – ha detto il sindaco Giuseppe Minutilla – è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di San Mauro Castelverde. Vedere la sala colma e i nostri cittadini entusiasti dimostra quanto il teatro sia ancora elemento formidabile di coesione sociale e di riflessione. Un plauso speciale va a tutto il cast e alla splendida regia, e un ringraziamento colmo d’affetto – ha continuato Minutilla – al nostro concittadino Filippo Glorioso, che con il suo talento porta alto il nome del nostro paese, dimostrando come la passione e la dedizione possano tradursi in pura eccellenza artistica.”

Lo spettacolo, organizzato da Grifeo Eventi, rientra nel programma “Eventi 2026 Primavera Maurina” nell’ambito del progetto “Borgo Vivo: dal mandamento al cambiamento”, vincitore della Linea B del bando PNRR “Attrattività Borghi”.