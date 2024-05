Il video della suggestiva Pioggia delle Rose a Castelbuono in onore dei festeggiamenti Santa Rita da Cascia

Il 22 maggio 2024, a Castelbuono si è svolta la giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, la suggestiva Pioggia delle Rose.

Santa Rita da Cascia, conosciuta come la “Santa delle cause impossibili” è venerata per la sua capacità di intercedere nei casi più disperati, è una figura molto amata a Castelbuono. La sua festa rappresenta un momento di grande partecipazione comunitaria, dove la devozione si esprime attraverso riti solenni, preghiere e simboli che richiamano la sua vita e i suoi miracoli.

La Pioggia delle Rose è senza dubbio l’evento culminante dei festeggiamenti. Questo rito affonda le sue origini in una leggenda legata alla vita di Santa Rita. Si narra che, durante un rigido inverno, la santa abbia chiesto una rosa dal suo giardino come segno del suo amore per Dio. Miracolosamente, una rosa fiorì nonostante il gelo e la neve. Questo miracolo è celebrato oggi con una pioggia di petali di rosa, che simboleggia la grazia di Dio che piove su tutti attraverso l’intercessione della santa.