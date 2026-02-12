In visita nel Geopark Unesco Madonie guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka
In visita nel Geopark Unesco Madonie, in questi giorni, alcune guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka (Cracovia, Polonia), tra i primi dieci siti Unesco più importanti al mondo.
La visita rientra in un accordo programmatico tra l’Associazione Sottosale – che gestisce l’omonimo Museo di Arte Contemporanea nella miniera Italkali di Raffo nonché geosito del Geoparco Mondiale Unesco Madonie – e la Direzione Generale della miniera polacca, che con i suoi 2 milioni di visitatori annui è tra i più importanti riferimenti mondiali nel campo del Geoturismo minerario.
Durante lo study tour, le guide hanno potuto apprezzare il territorio del Parco delle Madonie: Cefalù, il suo itinerario geologico urbano ed il presidio turistico del Geopark; Petralia Soprana con, ovviamente, la Miniera Italkali ed il Museo Sottosale; nonché Petralia Sottana, dove i geologi Alessandro e Fabio Torre hanno illustrato la nuova sezione geologica del Museo Collisani dedicata a Giuseppe Torre ed allestita nei bassi di Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco.
“La visita delle guide ufficiali della Miniera di Salgemma di Wieliczka – afferma il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello – nel Geopark Unesco Madonie costituisce un risultato di grande prestigio per il nostro territorio. Desidero esprimere un convinto e particolare ringraziamento alla società Italkali, che con visione industriale e sensibilità culturale valorizza la Miniera di Raffo quale autentica eccellenza del geoturismo minerario internazionale, e all’Associazione Sottosale, che con competenza e passione cura le visite e anima il Museo di Arte Contemporanea in miniera, trasformando un sito produttivo in un laboratorio permanente di cultura e promozione territoriale.
Un sentito apprezzamento va anche ai geologi Alessandro e Fabio Torre per l’elevato contributo scientifico offerto nella nuova sezione del Museo Collisani dedicata a Giuseppe Torre.
La collaborazione tra siti riconosciuti Unesco, come le Madonie e Wieliczka, rafforza una rete internazionale fondata sulla condivisione di buone pratiche e sulla comune responsabilità di tutelare e promuovere patrimoni di valore universale, proiettando le Madonie in una dimensione sempre più autorevole e competitiva”.
“La collaborazione con Wieliczka si intensificherà ulteriormente nei prossimi mesi – spiega il Presidente dell’associazione Sottosale Carlo Li Puma – si ringrazia la società Italkali ed il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarello e tutto lo staff, ed il Comune di Petralia Sottana per la preziosa disponibilità dimostrata in questa occasione”.
