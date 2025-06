Isnello, iniziati i lavori sulla SP 54bis per Gibilmanna: in arrivo anche altri interventi

Sono iniziati stamattina i tanto attesi lavori di sistemazione della strada SP 54bis, Isnello-Gibilmanna. Si tratta di un intervento parziale per un Importo di Euro 250 mila, di competenza della Città Metropolitana di Palermo.

Intanto si stanno definendo le procedure affinché l’Unione delle Madonie possa espletare la gara per l’affidamento di un ulteriore intervento, sempre sulla Strada Isnello-Gibilmanna, per un Importo di 735mila Euro. Inoltre, per il mese di Luglio sono stati programmati i lavori di pulizia della stessa strada, più volte richiesti.

Questi sono interventi molto attesi dalla cittadinanza. La SP 54bis Isnello-Gibilmanna da troppi anni in abbandono, finalmente verrà sistemata.

Per Isnello questa strada rappresenta un collegamento essenziale. Abbiamo lavorato tanto insieme agli Enti preposti e continueremo a farlo, per ridare sicurezza e decoro al nostro Territorio.

A comunicarlo sul proprio profilo FB il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro.