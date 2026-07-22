Isnello, turista precipita e muore su Montagna Grotta Grande: intervento congiunto di Aeronautica Militare e Soccorso Alpino

Madonie, intervento congiunto dell’Aeronautica Militare e del Soccorso Alpino su Montagna Grotta Grande di Isnello (Palermo).

Nella tarda mattinata di martedì, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, attivava il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS) a seguito di una richiesta di soccorso proveniente dalle alte Madonie.

Un turista straniero, tedesco, in stato confusionale, riferiva di essere in difficoltà su Montagna Grotta Grande, in territorio di Isnello. Immediatamente partivano due squadre di soccorso dalle Madonie e da Palermo verso l’area. Contemporaneamente veniva richiesto al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) il concorso di un’aeromobile per supportare l’intervento, stante che in Sicilia il Servizio Sanitario Regionale dispone esclusivamente di eliambulanze prive di verricello e di personale formato ed abilitato. Nell’area si portavano anche i Carabinieri di Gratteri che individuavano l’uomo bloccato in una parete inconsistente, che purtroppo poco dopo precipitava per circa 50 metri di altezza dalla parete, scivolando in un ripido canalone.

L’elicottero dell’Aeronautica Militare appena giunto, individuava dall’alto l’uomo e sbarcava mediante verricello l’Aerosoccorritore e due Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino. L’elicottero dell’Aeronautica a seguire imbarcava un medico del Soccorso Alpino che veniva verricellato e constatava che la caduta era stata mortale. Dopo le autorizzazioni di rito, veniva effettuato il recupero ed il trasferimento presso Gratteri per gli atti successivi.

Si ringraziano per la collaborazione i Carabinieri della Stazione di Gratteri e della Compagnia Carabinieri di Cefalù.

Un sincero ringraziamento al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) e al desk del Rescue Coordination Centre (RCC), dell’Aeronautica Militare, sotto il cui comando e controllo è stata coordinata l’intera missione di volo ed al IV Reparto Volo della Polizia di Stato di Boccadifalco per il supporto garantito alle operazioni.