La Bocca dell’Anima, il film girato a Petralia Soprana, arriva al Cine Teatro Grifeo

Venerdì 4 ottobre la prima con la presenza del regista Giuseppe Carleo

Petralia Soprana, 03 ottobre 2024 – Petralia Soprana sul grande schermo con il film La Bocca dell’Anima. Domani Venerdì 4 ottobre il film, già in programmazione nelle sale di Palermo, arriverà anche al Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana e per l’occasione sarà presente il regista Giuseppe Carleo e una buona parte del cast. il regista Giuseppe Carleo e il cast saranno presenti per la proiezione delle ore 19:00.

Ispirato ad una storia vera e ambientata nella Sicilia rurale del Secondo Dopoguerra.

La Bocca dell’Anima racconta l’oscuro trauma che cova nell’anima di Giovanni Velasques. Tornato nel suo paese natale, un piccolo villaggio arroccato fra le aspre montagne di una inusuale Sicilia innevata, (Petralia Soprana) Giovanni incontra una vecchia maara che, per liberarlo da quel dolore, lo inizia all’arte della magia. Il film, dal piglio antropologico, scava nella memoria siciliana, esaltando il linguaggio della magia popolare e raccontando per la prima volta il percorso attraverso cui un uomo diventa mago in questa cultura rurale, fino a quando la sua autorevolezza lo porterà a scontrarsi con le altre due facce del potere: la Chiesa e la mafia.

Il film è stato girato a Petralia Soprana e si apre nella piazza Duomo, davanti la Chiesa Madre con il suo splendido porticato. A fare da sfondo a tante scene sono le vie del centro storico, i panorami del borgo innevato, gli slarghi e le chiese. In quella del SS. Salvatore l’attore Maurizio Bologna, scomparso da poco, ha rappresentato il potere religioso che nel film ha un ruolo di primo piano.

Con un cast siciliano di eccellenza, il film vede come protagonista accanto all’attore italo-iraniano Maziar Firouzi (Giovanni Velasques), Marilù Pipitone nel ruolo della moglie, Serena Barone (Le Sorelle Macaluso, Baarìa) che interpreta la maga, Maurizio Bologna (Boris Giuliano, Màkari, La mafia uccide solo d’estate, Il commissario Montalbano) nel ruolo del prete antagonista del mago, e altri volti noti al teatro siciliano e volti nuovi al grande schermo abilmente esaltati dal regista. Il film ha visto inoltre coinvolte maestranze locali ed ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia dove Giuseppe Carleo ha studiato recitazione prima e regia del documentario dopo, tra cui il direttore della fotografia Leone Orfeo, la scenografa Laura Inglese, il montatore Riccardo Cannella, il fonico di presa diretta Andrea Sileo, la sound designer Silvia Orengo, il fonico di mix Carlo Purpura e il produttore delegato Elio Cecchin.

Il film è stato prodotto da Tancredi Vinci, Rita Vinci e Giuseppe Carleo per Favorita Film in associazione con El Deseo, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della Regione Siciliana – Sicilia Film Commission, realizzato nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) FSC 2014-2020.

Giuseppe Carleo, Regista, Sceneggiatore, Produttore de La Bocca dell’Anima è un giovane palermitano, classe 1988, che ha le carte in regola per affermarsi nel mondo del cinema. Ha al suo attivo vari cortometraggi e oggi con il film La Bocca dell’Anima è passato al lungometraggio di finzione.