La Chiesa Cefaludense in preghiera per la morte del Papa emerito Benedetto XVI

Ascolta l'articolo

La Chiesa di Dio pellegrina in Cefalù accoglie con fede la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI e ringrazia il Signore per avere donato alla Chiesa universale e al mondo intero un così grande pontefice.

Egli ha lavorato umilmente nella vigna del Signore, ha scrutato con intelligenza i misteri della fede, ha annunciato con libertà evangelica Dio Carità, ha amato con passione la Chiesa di Cristo, ha testimoniato la gioia del Vangelo, ha cercato instancabilmente il volto dell’unico Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Il 05 gennaio 2023 durante le esequie che si terranno in Piazza San Pietro in Vaticano tutta la Diocesi si unirà in preghiera per le esequie del Papa emerito.

Il prossimo 12 gennaio alle ore 11.30 nella Chiesa Cattedrale di Cefalù si celebrerà l’Eucaristia in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI.

Il Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi e tutti i fedeli della Chiesa Cefaludense, animati dalla speranza in Cristo Risorto, affidano alla misericordia divina il venerato Benedetto XVI.

Egli, che ha scelto il volto del Cristo Pantokrator della Cattedrale di Cefalù come icona per l’Anno della fede, possa ora contemplarlo in pienezza nel Regno dei cieli ed essere saziato dalla bellezza del Volto trasfigurato del Salvatore.