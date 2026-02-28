La cooperativa Aquilone – sede di SCU – Avviso Bando Servizio Civile Universale 2025/26

La Società Cooperativa Sociale ONLUS “AQUILONE”, con sede legale a Castelbuono, quale Ente accreditato di Servizio Civile Universale, aderisce all’edizione 2025/26 che prevede la selezione di n. 65.964 operatori volontari di SCU, da impiegare in vari progetti.

La Cooperativa, nell’ambito del programma di attività GENERATORI DI FUTURO, partecipa per il tramite di LEGACOOP SICILIA con il Progetto (codice PTXSU0004225011838NMTX) “SPAZI DI UGUAGLIANZA” Settore A Assistenza e seleziona n. 5 operatori volontari di cui n. 2 posti di riserva per i GMO (Giovani con minori opportunità ed in particolare giovani con difficoltà economiche ISEE inferiore ai 15.000 euro).

Le sedi di realizzazione del progetto sono:

Comunità “Amuri” – Via Mustafà, 13 Castelbuono (codice sede: 209712) per n. 2 operatori volontari di cui n. 1 posto di riserva per GMO.

Comunità “Aquilone” – Via Mangano, 30 Castelbuono (codice sede: 209710) per n. 3 operatori volontari di cui n. 1 posto di riserva per GMO.

In allegato sono specificate la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza (entro e non oltre le ore 14:00 dell’08 Aprile 2026).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

(Sui siti del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la guida per la compilazione e la presentazione della domanda on-line con la piattaforma DOL).

Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”, con un livello di sicurezza 2.

Si fa presente che la data di avvio dei volontari è prevista per il 09 ottobre 2026. Contributo economico 519,47 euro mensili.

Rilascio attestato di partecipazione finale e attestazione delle competenze valide ai fini curriculari.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità, messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni, di dedicare un anno della propria vita a favore della collettività, un impegno solidaristico per il bene di tutti e di ciascuno. Esso rappresenta per i giovani un’occasione formativa ed educativa di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro.

In allegato troverete la scheda di sintesi relativa al progetto e il bando oppure accedendo ai siti di Legacoop Sicilia e ai social di Servizio Civile:

https://www.instagram.com/serviziocivile_legacoopsicilia/

https://www.facebook.com/p/Servizio-Civile-Legacoop-Sicilia-61555843073578/?locale=it_IT

https://www.legacoopsicilia.it/bando-servizio-civile-universale-2026

La Rappresentante legale della Coop. Aquilone

Dott.ssa Giovanna CUCCO