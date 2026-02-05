la Costituente a supporto degli studenti per la compilazione della domanda di borsa di studio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con D.M. n. 201 del 31/10/2025, per l’anno scolastico 2025/26, ha emanato le procedure per l’erogazione delle Borse di studio con la Circolare dell’Assessorato dell’Istruzione n. 1 del 15 gennaio 2026.

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Regione Sicilia, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 9.000,00.

Per beneficiare della borsa di studio gli studenti e le studentesse dovranno essere censiti sulla piattaforma SIDI (Sistema informativo dell’istruzione) per l’anno scolastico 2025/26.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente se maggiorenne, allegando l’attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 20 febbraio 2026.

Pubblichiamo il modello di domanda per tutti ma LA COSTITUENTE, NELL’OTTICA DI OFFRIRE UN SERVIZIO UTILE AI PROPRI CITTADINI, APRIRÀ LE PORTE DELLA SEDE IN VIA MARIANO RAIMONDI N. 28, MARTEDÌ E GIOVEDÌ ALLE ORE 17.30, PER AIUTARE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata da:

fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre, tutore o studente maggiorenne) in corso di validità;

fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale dello studente o della studentessa, in corso di validità, destinatario della borsa di studio;

Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità.

Si precisa che, qualora dovesse risultare un elevato numero di idonei al beneficio e, lo stanziamento assegnato alla Regione Sicilia per l’anno scolastico 2025/26 dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutti gli aventi diritto, il Dipartimento, rispettando obbligatoriamente l’importo minimo di € 150,00 per ogni borsa di studio, come stabilito dal Ministero, procederà all’assegnazione del contributo in base all’indicatore ISEE (partendo dal più basso), fino all’esaurimento dello stanziamento disponibile. In caso di parità dell’indicatore ISEE, verrà attribuita priorità all’età minore dello studente.