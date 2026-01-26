La Costituente chiede una ricognizione dei bisogni: lettera all’ASP per il potenziamento del Poliambulatorio di Castelbuono

Un’azione politica che parte dall’ascolto dei cittadini e punta a rafforzare i servizi essenziali nelle aree interne. La Costituente per la Castelbuono di domani ha formalmente richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo una ricognizione dei bisogni assistenziali e sanitari del territorio, con l’obiettivo di valutare un possibile potenziamento delle branche specialistiche presso il Poliambulatorio cittadino. Un’iniziativa che si inserisce in una visione più ampia di tutela del diritto alla salute, contrasto allo spopolamento e garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Poliambulatorio di Castelbuono

Su suggerimento di un cittadino, abbiamo preso in considerazione la proposta di chiedere una ricognizione dei bisogni assistenziali e sanitari locali, per poter eventualmente aumentare i servizi di medicina specialistica presso il Poliambulatorio di Castelbuono.

Di seguito la richiesta inviata.

Al Direttore Generale

dell’ASP di Palermo

Prof. Firenze

Al Presidente

Comitato Zonale

dell’ASP di Palermo

Dott.ssa Colajanni

e, p.c.

Al Direttore

del Distretto 33 di Cefalù

Dott. Casiglia

Oggetto: richiesta ricognizione

La Costituente per la Castelbuono di domani, movimento politico presente come forza di minoranza in Consiglio comunale, segnala come il Poliambulatorio cittadino del Comune di Castelbuono sia privo di numerose branche specialistiche, tra cui l’Otorinolaringoiatria, l’Oculistica, la Neurologia, la Fisiatria, la Neurologia e la Radiologia.

Tenuto conto che Castelbuono rappresenta un polo vivace, cui affluiscono anche numerosi utenti provenienti dai paesi limitrofi, si richiede una celere rilevazione ed analisi dei bisogni assistenziali e sanitari della comunità castelbuonese e una ricognizione atta a valutare lo stato, le necessità e le criticità esistenti, così da ottimizzare l’assistenza sanitaria, migliorare i servizi ed, eventualmente, assegnare personale medico specialistico in risposta a carenze o nuove esigenze.

La presente richiesta si colloca all’interno di una serie di progetti che hanno l’obiettivo di portare avanti iniziative e possibili soluzioni atte ad arginare il problema dello spopolamento delle aree interne e, al contempo, mira al potenziamento delle cure assistenziali e dei percorsi di prevenzione che assicurino i Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe garantire con equità e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Certi di un Vostro solerte riscontro ed auspicando una fattiva e proficua collaborazione, si porgono distinti saluti.

Costituente per la Castelbuono di domani