La notte della Scoperta: a Castelbuono il racconto della scoperta del nuovo asteroide 2025 QK3

La scoperta del nuovo asteroide 2025 QK3 da parte del team del GAL Hassin viene raccontata a Castelbuono martedì 9 settembre alle ore 19.00. L’evento, dal titolo “La notte della Scoperta”, è sviluppato in collaborazione con il Comune di Castelbuono e si svolgerà presso la sala conferenze del Museo Naturalistico Minà Palumbo. 2025 QK3 è stato scoperto con il Wide-field Mufara Telescope (WMT) su Monte Mufara nella notte tra il 21 e il 22 agosto dal team della Fondazione GAL Hassin.