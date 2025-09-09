La Sacra Sindone tra scienza e mistero: incontro a Castelbuono

Mercoledì 10 settembre, alle ore 21:15, presso la Parrocchia Sant’Antonino martire di Castelbuono (Palermo), si terrà un incontro culturale dedicato alla Sacra Sindone, la reliquia più studiata e discussa al mondo, sospesa tra fede, scienza e mistero.

L’evento prevede una video-meditazione a cura di Angelo Consolo, teologo moralista e sindonologo, che vanta una lunga esperienza nel settore: già docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia, ha collaborato con il Dipartimento Matrimonio e Famiglia, è stato Sottodelegato del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e membro del Centro Romano di Sindonologia, nonché del Gruppo Sindonico di Catania.

La serata sarà introdotta dal cav. Filippo Failla, responsabile della Chat generica di Santo Stefano di Camastra per Arte, Cultura e Vita Civica, mentre i saluti iniziali saranno affidati al parroco don Marcello Franco.

L’iniziativa si propone di offrire al pubblico un momento di riflessione e approfondimento, affrontando i molteplici aspetti della Sindone: dall’analisi storica e scientifica alle implicazioni spirituali e di fede.