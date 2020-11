La Sicilia è zona arancione

Il ministero della Salute ha ufficializzato di aver inserito la Sicilia nella zona “arancione”. Ogni giorno mille nuovi casi di Coronavirus, aumento dei decessi e ospedali con letti occupati in rapida crescita comprese le terapie intensive.

La Sicilia è quindi in una situazione intermedia. Non è in lockdown ma le misure adottate sono rigide.“

Tutti i dettagli nell’allegato in basso (si applicano le restrizioni zona gialla+arancione):