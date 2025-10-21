L’arte diffusa di Domenico Pollara sulle cassette Enel di Castelbuono | VIDEO

Un azzurro intenso, profondo e luminoso come il cielo di Sicilia, è il filo conduttore del progetto artistico curato da Domenico Pollara, che ha trasformato le anonime cassette Enel di Castelbuono in vere e proprie tele a cielo aperto.

L’iniziativa, documentata in un video che racconta con sensibilità il processo creativo dell’artista, sta riscuotendo grande interesse e curiosità tra cittadini e visitatori. Ogni cassetta, disseminata lungo le vie del centro abitato, diventa un piccolo affresco urbano dove si intrecciano scene di vita quotidiana, scorci paesaggistici, animali, e simboli della cultura locale, tutti accomunati da quella tinta azzurra che fa da cornice poetica al racconto visivo.