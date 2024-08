L’artista Mimma Bellino inaugura la sua mostra di pittura intitolata “Luci e Ombre dell’Anima”. L’esposizione, che si terrà presso la Chiesa del Monte in via Sant’Anna, sarà visitabile dall’8 all’11 agosto. Le opere esposte riflettono un profondo viaggio interiore, esplorando le dualità dell’animo umano attraverso. gli orari di apertura della mostra nella locandina in basso.