L’esperienza Erasmus in Turchia raccontata dagli alunni dell’I.C. F. Minà Palumbo

Siamo Francesca, Veronica, Irene e Lucio. Dal 06/11/22 al 13/11/22 siamo partiti per la Turchia, destinazione Antalya. Questa volta è toccato a noi rappresentare l’Istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” durante il meeting del progetto Erasmus M.E.S.I. Il tema di questo meeting è stato la prevenzione delle dipendenze di alcool e droga puntando sulla musica e lo sport. Prima della partenza abbiamo preparato una canzone in inglese e un video basati su questo argomento. Siamo stati accompagnati da tre docenti: il prof. Aiosi , il prof. Casablanca e la prof.ssa Forti. Durante la settimana trascorsa in Turchia, abbiamo lavorato sul tema del progetto insieme ai ragazzi e ai docenti di Turchia, Portogallo, Spagna, Croazia e Slovacchia e abbiamo visistato la città:

lunedì: visita al municipio di Antalya e giro in uno dei tanti parchi della città

martedì: giro in barca e visita della città vecchia

mercoledì: visita dell’antica città costruita dall’impero romano e del tempio di Apollo

giovedì: parco avventura di Antalya

venerdì: presentazioni del lavoro svolto

sabato: tempo libero con le famiglie

Inizialmente è stato molto difficile relazionarsi con gli altri ma a poco a poco abbiamo fatto amicizia facendo esperienza di culture, lingue e sistemi scolastici diversi.

Durante il nostro viaggio abbiamo portato con noi un po’ di cultura siciliana, in particolare è stato bellissimo insegnare ai nostri compagni europei un ballo tipico siciliano.

Ci sentiamo molto fortunati per l’esperienza vissuta. Ci siamo trovati molto bene con le famiglie ospitanti che ringraziamo per la loro ospitalità, disponibilità e bontà. Ringraziamo anche la dirigente scolastica prof.ssa Francesca Barberi e il responsabile del progetto prof. Angelo Casablanca che ci hanno permesso di vivere questa avventura indimenticabile che rimarrà sempre nei nostri cuori.

Francesca, Veronica, Irene e Lucio