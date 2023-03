L’istituto comprensivo “F. Minà Palumbo” discute di discriminazione durante il meeting Erasmus in Spagna

Siamo Alessandro, Fede, Giuseppe e Giorgia, i 4 alunni delle classi Terze della Scuola secondaria di I grado di Castelbuono che hanno avuto la fortuna di partecipare al progetto Erasmus M.E.S.I. accompagnati dai docenti Brucato Ottavio, Casablanca Angelo e Di Garbo Daniela.

Questo è il quinto meeting del nostro progetto Erasmus che ci ha visto ospiti a Sedavì, un piccolo paesino vicino a Valencia, in Spagna. Il tema del Meeting era la “discriminazione” nei vari contesti di vita in cui si manifesta. In particolare noi abbiamo indagato il triste e vergognoso fenomeno della discriminazione a danno delle persone diversamente abili. Abbiamo ricercato testimonianze e immagini per raccontare questa bruttissima realtà e abbiamo sintetizzato le nostre riflessioni e considerazioni in un testo che abbiamo poi esposto nell’aula magna della scuola IES Sedavì insieme ad un brano musicale che abbiamo suonato e cantato.

Durante la settimana abbiamo fatto numerose attività: la visita del centro storico di Valencia e della spettacolare Città delle Arti e delle Scienze, opera dell’architetto Santiago Calatrava, la gita in barca nel lago dell’Albufera, una riserva naturale, e tanto alto ancora. Siamo stati pure ricevuti del sindaco di Sedavì che ci ha accolti calorosamente. Abbiamo avuto la possibilità di gustare alcuni dei piatti tipici spagnoli, sia nelle case delle generose e cordiali famiglie che ci hanno ospitato, sia nei ristoranti dove andavano tutti insieme durante le attività giornaliere. Abbiamo apprezzato, in particolare, la paella preparata dagli insegnanti nel cortile della scuola. Insieme ai nostri amici spagnoli, croati, slovacchi, portoghesi e turchi siamo andati a vedere il Mare delle Baleari e abbiamo giocato a beach volley e calcio in spiaggia. E’ stato uno spasso!

La musica è stato il leit motiv del nostro viaggio; insieme abbiamo cantato e suonato divertendoci moltissimo. Questa esperienza per tutti noi è stata molto emozionante e non la dimenticheremo mai.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica che ha consentito la realizzazione di questa esperienza, al professore Casablanca coordinatore e ideatore del progetto, ai docenti che ci hanno accompagnato ed assistito e alle famiglie spagnole che ci hanno ospitato con grande generosità e affetto.