L’ITI di Petralia Soprana lancia il nuovo indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” per il l’a.s. 2026-27. Un indirizzo strategico per il futuro dei giovani e del territorio 

Un nuovo indirizzo di studi all’ITI di Petralia Soprana. Dal prossimo anno scolastico 2026/2027 l’offerta formativa dell’Istituto superiore si arricchisce dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. Si tratta di un ulteriore passo verso il futuro per la scuola di Petralia Soprana che affianca al consolidato corso “Elettronica e Elettrotecnica” un nuovo percorso formativo all’avanguardia pensato per rispondere alle crescenti esigenze del mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni, della cybersecurity, delle reti 5G e dell’Internet of Things (IoT).

In un’epoca in cui la connettività, la sicurezza dei dati e l’innovazione tecnologica sono pilastri fondamentali della società e del mercato del lavoro, l’ITI di Petralia Soprana propone un indirizzo che unisce solide basi teoriche e un’intensa attività pratica. Gli studenti avranno l’opportunità di progettare, configurare e gestire reti LAN, WAN e sistemi cloud, di operare nel campo della cybersecurity, di sperimentare con tecnologie wireless, fibra ottica e 5G, e di sviluppare competenze applicate su IoT e domotica.

Al termine del percorso, i diplomati saranno pronti a inserirsi direttamente nel mondo del lavoro come tecnici di reti e telecomunicazioni, esperti di cybersecurity, installatori IoT o collaboratori in aziende ICT, data center e provider internet. Il diploma consente anche il proseguimento degli studi in ambiti universitari come Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica.

Soddisfatto il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso che si complimenta con la Dirigente Scolastica dell’ISIS Pietro Domina dott.ssa Tiziana Dino e il responsabile della sede dell’ITI di Petralia Soprana il prof. Mario Giacomo per il nuovo indirizzo scolastico che diventa strategico in un mondo sempre più interconnesso. “Questo nuovo corso – dichiara il sindaco – rappresenta un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e sullo sviluppo tecnologico del nostro territorio”.

“L’opportunità offerta agli studenti, infatti – continua la Dirigente Tiziana Dino – avrà benefici sull’intera Comunità, ponendosi quale concreto strumento per fronteggiare lo spopolamento, dovuto alla desertificazione economica. Siamo convinti che il futuro del nostro amato comprensorio dipenda dal potenziamento culturale, ed in questa ottica invitiamo tutti gli studenti e le famiglie interessate a scoprire il nuovo percorso formativo e ad unirsi alla nostra comunità scolastica.”