«Ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece!» Pier Paolo Pasolini

Con questo video Ypsigrock Festival ripercorre alcuni momenti di un anno che ha lasciato un segno indelebile, scoperchiando le fragilità dell’umanità intera.

Nel video, suoni, luoghi, luce, natura, energia, spazi, fiducia si fondono in pura vibrante emozione. Non è scritto ma si percepisce: è un abbraccio universale per un 2021 di rinnovata serenità e speranza.