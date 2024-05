Madonie Geopark TV | Quarta puntata tra Scillato e Caltavuturo

Sulla pagina fb dell’Ente Parco delle Madonie e sul canale youtube grifeoEventi in onda la quarta puntata della Madonie Geopark TV, il format che promuove le bellezze del territorio ed il suo valore geologico, dal 2015 riconosciuto dall’Unesco.

Le telecamere andranno alla scoperta della grotta di Travertino di Scillato, e quindi a Caltavuturo a incontrare due giovani che anziché emigrare hanno ripreso antiche tradizioni.

Infine il minipresidente del Parco, Kristian, 13 anni, incontrerà Santi, un anziano contadino da cui riceverà alcune sagge parole.

La Madonie Geopark TV, disponibile sulla pagina FB dell’Ente e su Youtube per rivedere la Terza Puntata link: https://youtu.be/bnvi__qIlzo , è un progetto dell’Ente Parco delle Madonie, prodotto da GrifeoEventi. Conduce Giovanni Sabatino.

“La cosa più bella che ci capita in questi giorni – afferma Il commissario straordinario Salvatore Caltagirone – , a noi addetti ai lavori, è emozionarci, come bambini che si emozionano davanti ad un regalo inaspettato. Allo stesso tempo vogliamo trasformare quegli occhi lucidi in forza e consapevolezza che le Madonie, grazie al lavoro di tutti, possano ritornare a quella centralità fatta di bellezza, di storia, di tradizioni e di speranza per il futuro. Credo che nello scrigno di questa puntata della Madonie Geopark TV ci sia quello che ci serve per continuare a sperare. Buona visione!”