Madonie UNESCO Global Geopark, al via la EGN Week 2026: due settimane tra geoturismo, natura e identità territoriale

Si terrà dal 23 maggio al 7 giugno 2026 nel Madonie UNESCO Global Geopark, nell’ambito della EGN Week promossa dalla European Geoparks Network e riconosciuta dall’UNESCO.

Il programma, ricco di iniziative, è coordinato dal Referente del Madonie UGGp Dir. UO 3 Peppuccio Bonomo e sostenuto dal Presidente Giuseppe Ferrarello.

“La Settimana Europea dei Geoparchi – dichiara Bonomo – rappresenta l’evento principale per la promozione del geoturismo e un momento fondamentale di sintesi e condivisione delle buone pratiche territoriali, in cui la rete tra istituzioni, scuole, associazioni e comunità locali diventa il vero motore della valorizzazione sostenibile delle Madonie”.

Geoturismo inteso non solo come visita ai siti geologici, ma come connessione tra siti, monumenti, paesaggio, cultura, cibo, arte e identità.

“Desidero ringraziare – sottolinea il presidente Ferrarello – tutte le realtà istituzionali, associative e scolastiche che hanno aderito con entusiasmo alla costruzione del programma della Madonie UGGp Week 2026, rendendo questo appuntamento un modello di partecipazione e crescita condivisa. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori e ai collaboratori per l’impegno e il lavoro di coordinamento”.

Per quanto riguarda il programma, si parte sabato 23 maggio con la visita al geosito di Scopalacqua a Petralia Sottana (ore 10:30, info 3494967912), l’iniziativa “A passo lento tra i vicoli del nostro borgo” a Collesano (ore 8:30, info 3891014761), la visita al Gal Hassin di Isnello “Coloriamo insieme le stelle” (ore 14:30, info 3891014761) e la Festa della transumanza a Geraci Siculo (23–24 maggio, info 3480063985).

Tra gli appuntamenti successivi, martedì 26 maggio escursione didattica sui sentieri naturalistici (ore 9:30, info 0921684049/20) e la presentazione della Carta dei Geositi a Collesano (ore 16:00, info 3494967912).

Il 27 maggio è in programma “Un albero per Falcone” (ore 11:00, info 0921684011), mentre il 28 maggio escursione ai mulini storici di Scillato (ore 9:00, info 3283748755).

Il 29 maggio al Cinema Grifeo proiezione del docufilm “Maroneum la quinta stagione” (ore 16:00, info 0921684020/49).

Il 30 maggio giornata intensa con escursioni a Isnello, Battaglietta–Portella Colla, Gole di Tiberio, Caltavuturo e altri itinerari naturalistici.

Il 31 maggio trekking tra Piano Zucchi e Valle Giumenta (CAI Polizzi Generosa) e apertura del Museo del Carretto a Petralia Soprana (info 3394871621).

Nel mese di giugno: il 3 giugno attività “Benessere in movimento” a Collesano (ore 9:30, info 3318824312), il 4 giugno visita al geosito Monte Alburchia a Gangi (ore 10:30, info 3494967912), e il 6 giugno attività tra Pollina Adventure Park, sentiero Madonna delle Nevi e Museo della Manna.

Chiusura domenica 7 giugno con escursioni naturalistiche, attività ambientali e iniziativa di pulizia del territorio a Piano Battaglia (info 0921684049/20), oltre al trekking nella valle del torrente Mandarini (info 3394871621).

Il programma ufficiale dettagliato sarà pubblicato anche sul sito Parco delle Madonie