Manutenzione stradale, naturalistica e mobilità: a Geraci Siculo approvati tre progetti per 180 mila euro

Il comune approva l’acquisto di un mezzo di locomozione per gli anziani e i turisti, il ripristino della strada Sant’Anna-Casanova e la pulizia di “Vallone Parrino”

Geraci Siculo, 30 giugno 2025 – Tre importanti progetti sono stati predisposti dall’amministrazione comunale di Geraci Siculo guidata dal sindaco Luigi Iuppa. Si tratta di due interventi di tipo naturalistico e uno che riguarda la mobilità urbana. I fondi, complessivamente circa 180 mila euro, provengono dal Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (anni 2022 e 2023). Il primo progetto, dal valore di 66,5 mila euro, riguarda l’acquisto di un mezzo di locomozione “per favorire la mobilità delle fasce deboli della popolazione dalle aree periferiche al centro storico e anche per finalità di carattere turistico”. “Il nostro territorio – dice il primo cittadino – come tutte le aree rurali, presenta livelli di accessibilità più bassi rispetto alle aree urbane. Non ci sono solo distanze importanti da percorrere, ma anche dislivelli che rendono difficili gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Inoltre, i servizi di trasporto pubblico tradizionali non riescono a essere efficienti in contesti di domanda debole e dispersa. Per questo, con l’acquisto di un mezzo di locomozione per favorire la mobilità delle fasce deboli della popolazione dalle aree periferiche al centro storico e anche per finalità di carattere turistico, abbiamo l’obiettivo di favorire la mobilità interna tra le aree periferiche del paese e il centro storico in modo da costituire una cerniera tra la zona di espansione e l’antico nucleo abitato. Il mezzo sarà utilizzato anche per finalità di promozione turistica, per il trasporto dei tanti visitatori del borgo, soprattutto anziani e disabili con difficoltà di locomozione”.



Il secondo progetto, anche qui dal valore di 66,5 mila euro, riguarda la manutenzione straordinaria della Sant’Anna – Casanova. La strada presenta gravi “fratture” dovute a movimenti franosi e abbondanti piogge che hanno rovinato l’asfalto. Il progetto prevede il ripristino della strada con misto granulometrico, uno scavo di sbancamento per la pulizia della sede stradale e la collocazione gabbioni metallici, la sistemazione della scarpata lato valle, la pulitura di un tombino e rifacimento di un tratto di tubazione per lo smaltimento acque piovane e, infine, il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso con strato di binder.



L’ultimo progetto riguarda la manutenzione sul demanio idrico-fluviale “Vallone Parrino”. Attualmente questa zona risulta essere piena di vegetazione spontanea e detriti portati dalla corrente. “C’è un rischio concreto – dice il sindaco Iuppa – Per questo abbiamo previsto questo intervento che consentirà di tagliare tutta la vegetazione infestante cresciuta in maniera spropositata all’interno dell’alveo del corso d’acqua e permettere un corretto deflusso”. I lavori dovrebbero durare una ventina di giorni. Per questo progetto sono stati messi a disposizione oltre 46 mila euro. “A breve, e in raccordo con il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, verranno avviate le procedure di gara per questi tre importanti interventi volti ad incrementare il livello dei servizi resi ai cittadini e ai turisti e il livello di sicurezza del nostro territorio comunale” conclude il sindaco.