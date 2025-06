Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro in concerto a Castelbuono

Sonate per viola da gamba e clavicembalo di J. S. Bach e G. P. Telemann

Iniziativa promossa da BCsicilia, sede di Castelbuono

🗓 Venerdì 6 giugno 2025 – Ore 20:00

📍 Chiesa di Maria S.S. Assunta (Matrice Vecchia), Castelbuono

🎟 Evento gratuito

Prosegue la stagione concertistica 2025 promossa dal Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia con il patrocinio del Comune di Castelbuono. Il nuovo appuntamento ospita due musicisti d’eccezione: Marco Lo Cicero alla viola da gamba e Basilio Timpanaro al clavicembalo.

Il programma prevede un raffinato viaggio nella musica da camera del Settecento, con l’esecuzione delle tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo obbligato di Johann Sebastian Bach (BWV 1027–1029), una Toccata per clavicembalo dello stesso autore e una Sonata per viola da gamba e basso continuo di Georg Philipp Telemann, amico e collega di Bach. Due visioni a confronto: da un lato il rigore del contrappunto tedesco, dall’altro la grazia galante della scuola telemanniana.

La presentazione dell’evento sarà curata da Giuseppe Rotondo (Direzione DMA BCsicilia), mentre Diego Cannizzaro (Direttore Artistico DMA BCsicilia) introdurrà il repertorio. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e del Presidente Regionale di BCsicilia, Alfonso Lo Cascio.

I musicisti:

Marco Lo Cicero, contrabbassista e gambista di fama internazionale, insegna al Conservatorio di Palermo. Ha collaborato con ensemble prestigiosi come Il Giardino Armonico, La Cetra e Tafelmusik.

Basilio Timpanaro, clavicembalista, organista e musicologo, ha studiato con Ton Koopman e Gustav Leonhardt. Insegna Clavicembalo e Tastiere storiche al Conservatorio di Palermo.

Programma del concerto:

Johann Sebastian Bach

Sonata I in Sol maggiore, BWV 1027

Sonata III in Sol minore, BWV 1029

Toccata in Mi minore, BWV 914

Georg Philipp Telemann

Sonata per viola da gamba e basso continuo in La minore, TWV 41:a6

Johann Sebastian Bach

Sonata II in Re maggiore, BWV 1028

🎶 Marco Lo Cicero, viola da gamba

🎶 Basilio Timpanaro, clavicembalo