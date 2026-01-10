Mensa scolastica gratuita per la scuola dell’infanzia di Petralia Soprana 

Una buona notizia accoglie il rientro dalle vacanze natalizie delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia: il servizio di mensa scolastica sarà gratuito fino alla fine dell’anno scolastico.

“La refezione scolastica gratuita – dichiara il Sindaco Pietro Macaluso – è una scelta ed un segnale chiaro di attenzione alle famiglie, un intervento concreto di welfare scolastico che mira ad alleggerire i costi a carico dei nuclei familiari continuando ad assicurare ai bambini un’alimentazione sana, equilibrata e controllata durante la permanenza a scuola.”

L’iniziativa nasce dalla direttiva regionale che ha assegnato risorse economiche al fine di concedere un contributo alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia pubblica statale e usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

Il servizio sarà gratuito fino alla fine dell’anno scolastico e proseguirà secondo le stesse modalità adottate prima della pausa natalizia. I buoni pasto già pagati dalle famiglie dall’avvio dell’anno scolastico saranno rimborsati.

Resta invariato l’obbligo per i genitori di comunicare tempestivamente eventuali assenze dei propri figli, affinché la ditta incaricata possa quantificare correttamente il numero di pasti da preparare ogni giorno.