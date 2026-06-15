MISILMERI: MINORENNE SORPRESO CON OLTRE UN ETTO DI HASHISH IN PIAZZA, ARRESTATO INSIEME A UN MAGGIORENNE CHE HA TENTATO DI BLOCCARE I MILITARI

​I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, durante un servizio di controllo del territorio, nella centralissima Piazza Cosmo Guastella, hanno arrestato un 17enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, un 23enne per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità, entrambi già noti alle forze di polizia.

L’operazione è scattata d’iniziativa quando i Carabinieri hanno deciso di controllare il minorenne che, si aggirava per la piazza con un atteggiamento sospetto. L’intuito dei militari ha trovato immediato riscontro; all’interno del borsello del 17enne hanno rinvenuto un vero e proprio “kit dello spacciatore” costituito da un panetto di hashish del peso di 100 grammi, un frammento della stessa sostanza di circa 20 grammi, ​4 dosi già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato nonché un bilancino di precisione e materiale vario destinato al taglio e al confezionamento della droga.

​La situazione si è surriscaldata quando durante le operazioni, il 23enne, ha tentato di impedire il controllo di polizia frapponendosi fisicamente tra il pusher e i Carabinieri inveendo nei confronti di quest’ultimi, scagliando minacce contro i militari e, rifiutandosi categoricamente di fornire le proprie generalità.

​Il maggiorenne invitato a salire sulla gazzella per essere identificato in caserma, ha reagito con violenza, dimenandosi e spintonando i militari nel tentativo di guadagnare la fuga. Una resistenza serrata che, fortunatamente, non ha provocato feriti tra gli operanti, venendo immobilizzato e arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

​Su disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie, inizialmente il minorenne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Morvillo” di Palermo mentre il maggiorenne, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati, per il maggiorenne l’Autorità Giudiziaria ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre per il minorenne, ha applicato quella della permanenza in casa.