Musica  al Castello: successo per il concerto del “Duo Sonarte”

Castelbuono – Un’atmosfera elegante e carica di emozione ha avvolto la splendida Sala del Principe, all’interno del Castello dei Ventimiglia, in occasione del concerto del “Duo Sonarte”, che si è tenuto lo scorso 5 Gennaio alle ore 18.30.

Protagonisti della serata due musicisti d’eccezione: Enzo Toscano al clarinetto e Francesco Prisinzano al pianoforte. Il duo ha proposto un raffinato repertorio con musiche di ” Jeanjean, Danzi, Mangani, Messager, Saint -Saëns ,Carannante “, e ha saputo fondere virtuosismo, sensibilità interpretativa.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castelbuono, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando l’interesse e l’apprezzamento della cittadinanza per iniziative culturali .

Un grande applauso per il Duo Sonarte, che con eleganza e talento ha saputo regalare un inizio d’anno all’insegna dell’arte e dell’armonia.