Neve di Primavera imbianca i paesaggi montani delle Madonie

Nei giorni scorsi e in particolare oggi, 1 aprile 2025, la Sicilia è stata investita da tempo instabile che ha portato neve, a partire dai 1300 metri, anche in piena primavera. Le montagne che sovrastano Castelbuono sono state coperte da un manto nevoso, visibile nella foto in alto scattata questa mattina, che ha regalato un paesaggio incantevole e insolito per la stagione.

A Piano Battaglia, la neve ha imbiancato tutto, con uno strato di circa 10 cm che ha reso ancora più suggestivo il panorama. Il manto nevoso è stato particolarmente omogeneo, rendendo il paesaggio tipico del pieno inverno.

Battaglietta 1 aprile 2025

Le piogge e soprattutto le nevicate, seppur fuori stagione, rappresentano un’importante risorsa per le riserve idriche della zona. Il manto nevoso che si è accumulato contribuirà infatti al riempimento dei bacini naturali, fondamentale per garantire la disponibilità di acqua nei mesi più secchi dell’anno.