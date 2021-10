Nicola Fiasconaro Cavaliere del Lavoro. Il video della cerimonia di premiazione

C’è anche il pluripremiato pasticciere siciliano Nicola Fiasconaro tra i 25 imprenditori nominati ieri al Quirinale Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il premio risale al maggio 2020 quando il maestro pasticcere di Castelbuono Nicola Fiasconaro (unico siciliano) è stato nominato insieme a 25 nuovi Cavalieri del Lavoro della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmò i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, di concerto con la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, sono stati nominati i nuovi Cavalieri del Lavoro

Queste le parole di soddisfazione di Nicola Fiasconaro: “Sono onorato di questo riconoscimento lo voglio condividere con i miei fratelli Fausto e Martino e con mio padre Mario, che è stato l’anima della nostra azienda, oltre che con i nostri dipendenti che ci hanno consentito di raggiungere negli ultimi vent’anni traguardi impensabili per una piccola realtà del Sud come la nostra”. In alto il video emozionante in cui il presidente Mattarella consegna al Maestro Pasticcere il prestigiosissimo riconoscimento.