Nuove nomine al Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo

Ascolta l'articolo

Il Polo Museale di San Francesco con il Chiostro, le piccole sale conferenze, i Coworking con le postazioni per i lavoratori da remoto, la presenza del Bar, oggi più di ieri assume un ruolo strategico nella promozione culturale e sociale della nostra Castelbuono.

Il prestigioso e importante Museo Naturalistico, che il Medico Francesco Minà Palumbo ci ha consegnato, riveste un ruolo importante per lo studio della biodiversità, per il contrasto della desertificazione ambientale e per la valorizzazione del nostro comprensorio; la mostra dei Pupi Siciliani e del Giro Podistico, inoltre, sono elementi che arricchiscono l’offerta culturale di Castelbuono.

L’Amministrazione Comunale apprezza il lavoro svolto dai componenti che hanno ricoperto in modo egregio la gestione del Museo fino ad oggi; Con le nuove nomine si vuole garantire la continuità gestionale e scientifica del patrimonio del Museo Francesco Minà Palumbo e rilanciare il Polo Museale e le varie attività che si svolgono presso l’ex Monastero di San Francesco affinchè sempre di più diventi luogo di attrazione sociale e culturale.

Le figure individuate per tale attività sono:

Dott.Michele Spallino nel ruolo di Presidente;

Dott.Salvino Leone nel ruolo di Direttore,

Prof. Rosario Schicchi, Prof. Francesco Maria Raimondo, Dott.Francesco Toscano come componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si aspetta la nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per completare il CDA.

Il Sindaco si congratula e augura ai nuovi componenti un buon lavoro, consapevole del compito arduo che Essi dovranno svolgere: quello di far diventare il complesso monumentale di San Francesco un Polo culturale dinamico e vitale capace di attrarre i numerosi visitatori, nonchè quello di creare uno spazio aperto per le attività culturali che vedono protagonisti le nostre scuole e le associazioni che operano a Castelbuono.