Nuovi vasi in ceramica in Piazza Margherita

(Riceviamo e pubblichiamo) – Va prendendo sempre più forma il progetto di promozione turistico-culturale realizzato dalla Giunta Cicero.

Oggi è stato completato il decoro artistico in piazza Margherita che comprende i vasi in ceramica posizionati intorno alla fontana di piazza Margherita in sostituzione degli attuali .

I vasi sono stati realizzati dall’artista Castelbuonese Morisca e comprendono il logo del comune riportante la frase che più ci rappresenta.

Il decoro con le ceramiche di Castelbuono che in particolare, è molto apprezzato e fotografato dai turisti che già durante l’istallazione non perdevano occasione per scattare un “selfie”.

I lavori sono stati coordinati dall’assessore Guarcello con l’ausilio di un collaboratore “speciale” il Castelbuonese Antonio Prestianni che si è occupato della piantumazione e la cura delle rose.

Nei prossimi giorni diversi vasi in plastica e i vecchi vasi in legno saranno sostituiti dai nuovi in legno che riporteranno la serigrafia comune di Castelbuono.

L’assessore Guarcello dichiara: Un paese curato è un paese più bello, non solo da vedere ma anche da vivere. È anche per questo che si rivela preziosa l’attività dei “volontari del verde” come Antonio. Un risultato, questo, arrivato grazie al dialogo tra amministrazione comunale e il mondo del volontariato che ha avuto come finalità il decoro generale e che ha permesso in questi anni di vedere curate con attenzione aree in cui molto spesso giocano i nostri giovani e i bambini. Chi fosse intenzionato a contribuire con il proprio tempo e la propria disponibilità a svolgere queste mansioni mirate al bene comune può entrare in contatto con l’amministrazione comunale e costruire insieme nuovi progetti.