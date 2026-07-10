Il 16 luglio l’Open Day Ambulatorio e Farmacia Solidali O.D.V.

l’Ambulatorio e Farmacia Solidali O.D.V. è lieto di presentare il proprio Open Day, che si terrà mercoledì 16 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso la sede dell’Associazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale, garantendo l’accesso gratuito a prestazioni specialistiche rese possibili dalla disponibilità dei medici volontari che operano all’interno dell’Associazione.

Nel corso dell’Open Day saranno effettuate visite ematologiche e gastroenterologiche, oltre a ecografie dell’addome, della tiroide e dei vasi sovraortici.

L’accesso alle prestazioni avverrà tramite segnalazione del Medico di Medicina Generale, che individuerà i pazienti aventi diritto.