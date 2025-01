Parco delle Madonie. Basta spazzatura! Non è più tollerabile!

Da tempo stiamo lavorando per fare ritornare le Madonie e i suoi luoghi più belli agli antichi splendori. In questi giorni, ad esempio, Piano Battaglia è stata presa d’assalto da centinaia di visitatori. Se da un lato può essere considerato un segnale positivo di interesse verso le Madonie, dall’altro questo “interesse” si è trasformato in uno scempio al territorio che non è più tollerabile.

“L’Ente Parco,” afferma il Commissario straordinario Salvatore Caltagirone, “deve promuovere il territorio ma allo stesso tempo salvaguardarlo e conservarlo come madre natura ce lo ha donato. Una fruizione consapevole e soprattutto civile è necessaria. Pertanto facciamo, ancora una volta, appello ai visitatori di questo splendido luogo, affinché venga assicurato il rispetto di un’area protetta riconosciuta tale anche a livello internazionale.”

“A chi ha lasciato di tutto, persino cumuli di doposci rotti, mostrando non amore bensì disprezzo per la natura, lanciamo un appello alla civiltà. Non abbandonate i rifiuti. Per quanto possibile abbiate l’accortezza di riportarli a casa, farlo non è un demerito. Usate i cestini ed i cassonetti appositamente predisposti dalle Amministrazioni locali per tenere Piano Battaglia pulita. I nostri luoghi meritano rispetto, non disprezzo.”