Petralia Soprana, avvicendamento in Giunta: Teresa Incaudo subentra ad Antonio Cerami 

Petralia Soprana, 21 novembre 2025 — Si rinnova la Giunta comunale di Petralia Soprana: dopo le dimissioni per motivi personali di Antonio Cerami, il sindaco Pietro Macaluso ha ufficializzato la nomina di Teresa Incaudo come nuova assessora affidandole le stesse deleghe del predecessore: Politiche sociali, Servizi socio-assistenziali, Pari opportunità, Famiglia, Pubblica istruzione e Politiche giovanili.

La nomina è stata sancita questa mattina nel corso di una breve cerimonia di giuramento alla presenza del segretario comunale Salvatore Somma. La neo assessora, già consulente del sindaco e con una lunga carriera nel settore economico-finanziario del Comune, è ora in pensione ma torna in prima linea per portare la propria esperienza amministrativa al servizio della comunità.

Nel suo intervento, il sindaco Macaluso ha espresso profondo ringraziamento a Cerami per l’impegno e il costante senso di responsabilità dimostrati durante il suo mandato. Al contempo, ha rivolto i migliori auguri a Teresa Incaudo, sottolineando che “la sua profonda conoscenza dei meccanismi dell’ente, maturata in anni di servizio, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per affrontare le sfide sociali del nostro territorio. Siamo certi che saprà guidare con competenza e sensibilità le politiche per le famiglie, i giovani e le persone più fragili”.