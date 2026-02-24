Petralia Sottana ospita l’incontro di restituzione del progetto “SLOW TRIP”

Si terrà a Petralia Sottana, venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 16.00, nel salone del prestigioso Palazzo Pucci Martinez, l’incontro di restituzione dei risultati dei Programmi Operativi P.O. 6/2023 e P.O. 2/2025 dedicati al progetto “SLOW TRIP – Promozione del turismo naturalistico, archeologico e religioso attraverso la messa a sistema degli itinerari”.

L’iniziativa punta a valorizzare il territorio delle Madonie attraverso una strategia integrata che mette al centro turismo naturalistico, archeologico e religioso, creando una rete strutturata di percorsi e itinerari capaci di rafforzare l’attrattività dell’area.

Programma

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Ad aprire l’incontro saranno:

Giuseppe Ferrarello , Presidente dell’ Ente Parco delle Madonie e Sindaco di Gangi

, Presidente dell’ e Sindaco di Pietro Polito , Sindaco del Comune di Petralia Sottana

, Sindaco del Comune di Petralia Sottana Piercalogero D’Anna, Presidente del Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera

Introduzione e moderazione a cura di Dario Costanzo, Direttore e Responsabile di Piano del GAL ISC Madonie.

Interventi

Salvatore Sabatino , Dirigente dell’Ente Parco delle Madonie e R.U.P. del progetto Sentieristica area Parco

, Dirigente dell’Ente Parco delle Madonie e R.U.P. del progetto Sentieristica area Parco Mario Vaccarella , Consigliere della sezione CAI Petralia e componente CDC CAI Centrale

, Consigliere della sezione CAI Petralia e componente CDC CAI Centrale Santo Ferraro , Archeologo del progetto relativo all’area di Monte Alburchia

, Archeologo del progetto relativo all’area di Michele Ferraro, Esperto per l’implementazione del portale istituzionale del Consorzio Turistico Cefalù Madonie

Le conclusioni saranno affidate a Mario Cicero, Presidente del GAL ISC Madonie e Sindaco di Castelbuono.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e condivisione sui risultati raggiunti e sulle prospettive future per una promozione coordinata e sostenibile del territorio madonita.