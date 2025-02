Piano Battaglia: quattro interventi per gitanti vittime di incidenti sulla neve

Sono stati quattro gli interventi portati a termine a Piano Battaglia nel fine settimana per incidenti sulla neve, che hanno visto impegnate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella località montana delle Madonie. Nei primi quattro week end dell’anno erano stati 37.

Oggi una trentunenne palermitana è finita con lo slittino contro un albero riportando una contusione al fianco destro. Contusioni e sospetta frattura delle costole per un uomo di 53 residente a Misilmeri che, invece, è finito contro una roccia mentre una ventottenne di Paceco (Trapani) è stata soccorsa per un principio di ipotermia.

Venerdì pomeriggio, infine, una donna di 43 anni di Custonaci (Trapani) ha riportato un trauma al braccio e la sospetta frattura del femore sbattendo violentemente con lo slttino contro un palo del telefono.

Gli interventi sono stati portati a termine dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo e del 118.