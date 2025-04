Pro Loco Castelbuono: Inizio Servizio mobilità sociale per cittadini e turisti

La Pro Loco Castelbuono ha aderito alla proposta di organizzare e gestire un servizio di mobilità turistica/sociale mediante il quadriciclo elettrico, già utilizzato in passato e di altri di prossima acquisizione, di proprietà comunale ed ottenuto mediante l’istituto del comodato d’uso (vedi deliberazione della Giunta Municipale n. 190/2024).

Modalità

1.Il servizio avrà il suo fulcro presso l’infopoint in fase di prossima apertura a cura della Pro Loco presso il Parco delle Rimembranze;

2. Sarà gestito mediante i propri soci tutelati ai sensi della vigente normativa fiscale e previdenziale e in possesso dei necessari requisiti;

3. contributo richiesto: € 2.00 centro urbano, €3.00 zone limitrofe con rilascio di relative ricevute;

4. Orario: dalle ore 8 alle ore 12.30, seguirà pausa per la ricarica delle batterie (indispensabile fino a quando non sarà incrementato il parco macchine), ripresa attività dalle 15.30 alle 19.30;

5. Il mezzo, i soci autisti ed i passeggeri sono coperti da relativa assicurazione.

INIZIO – Sabato 5 aprile

Contatti:

Mattina: 3486585973

Pomeriggio: 3791343888

N.B. Essendo un servizio svolto in maniera sperimentale, in attesa di un suo consolidamento, si rivolge invito a segnalare eventuali critiche e/o proposte integrative e migliorative direttamente alla Pro Loco nel seguente modo:

TEL. 3896893810, 09210673467.

email: prolococastelbuono@libero.it.