Pro Loco: installata targa in ceramica nella villetta di Sant’Antonino

Da qualche giorno fa bella mostra di sé nella villetta di Sant’Antonino, curata in modo encomiabile dagli abitanti del quartiere, la targa di ceramica assegnata dalla Pro Loco di Castelbuono APS come primo premio ex aequo in occasione della recente Festa di San Giovanni.

L’installazione è avvenuta a cura e spese degli stessi abitanti, esempio di senso civico che si è certi potrà essere emulato per altri versi e per altre materie dai restanti quartieri di Castelbuono.