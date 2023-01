Progettare il futuro oltre l’incertezza del presente”. Ripartono gli Incontri di formazione sociopolitica della Diocesi di Cefalù

Dopo lo stop dovuto alla Pandemia, riprendono gli incontri di formazione sociopolitica curati dal Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Cefalù con “Progettare il futuro oltre l’incertezza del presente. Sostenibilità, Lavoro, Giovani”, una due giorni dedicata alle sfide consegnate dalla 49° Settimana Sociale dei Cattolici di Taranto.

Ad ospitare l’appuntamento, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, sarà il Salone Sansoni all’interno del Palazzo Vescovile di Cefalù.

“Riprendiamo dopo gli anni della pandemia con i nostri incontri di formazione sociopolitica – ha dichiarato don Giuseppe Amato, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi e vicedirettore dell’Ufficio regionale Problemi Sociali, Lavoro, Giustizia, Pace, Salvaguardia Creato della CESI -. Il primo lo abbiamo voluto dedicare alle sfide consegnateci dalla 49a Settimana Sociale dei Cattolici e lo facciamo da diverse prospettive e con il contributo di relatori impegnati nel campo della politica e non solo che ci offriranno spunti di riflessione interessanti anche per comprendere come fronteggiare la crisi economica, energetica e occupazionale che sta investendo tante famiglie e soprattutto le giovani generazioni. La cornice di queste giornate è il Magistero di Papa Francesco, il suo invito a comprendere che tutto è connesso e che le sfide si possono vincere solo con una conversione degli stili di vita che coinvolge tutte le realtà della società umana”.

Sarà l’occasione per riflettere sulle nuove forme di economie sostenibili, economie a misura d’uomo con uno sguardo al futuro che possa essere occasione di lavoro e sviluppo. Ne discuteranno con il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, il dott. Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, il prof. Maurizio Carta, Assessore Urbanistica e Mobilità sostenibile del Comune di Palermo, il dott. Massimo Primavera, Direttore Coldiretti di Caltanissetta e don Giuseppe Amato, direttore dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Cefalù.

Programma completo

Sabato 21 gennaio 2023

ore 16.00

Saluti

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Presentazione degli Atti della 49° Settimana Sociale di Taranto

Don Giuseppe Amato, Responsabile Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro

ore 17.30

Un’economia a misura d’uomo

Dott. Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola

ore 18.30

Dibattito

Le comunità energetiche: una possibile soluzione? Ritardi e prospettive

Domenica 22 gennaio 2023

ore 10.00

L’Ecologia Integrale della Laudato sì di Papa Francesco

Don Giuseppe Amato, Responsabile Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro

ore 10.30

Sviluppo sostenibile dei centri urbani

Prof. Maurizio Carta, Assessore Urbanistica e Mobilità sostenibile del Comune di Palermo

ore 11.30

Cibo e Agricoltura. Nuove opportunità lavorative per le giovani generazioni

Dott. Massimo Primavera, Direttore Coldiretti di Caltanissetta

Dibattito

ore 12.30

Conclusioni

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù