Quando l’ambizione politica incontra la necessità dell’analisi

(Di Maurizio Spallino)

Avere velleità politiche è legittimo.

Aspirare a ruoli più ampi, cercare nuovi spazi di rappresentanza, immaginare un salto di scala rispetto alla propria esperienza amministrativa non è, di per sé, né un peccato né una colpa. La politica vive anche di ambizioni, purché siano dichiarate e accompagnate da analisi corrette e oneste della realtà.

Il problema nasce quando l’ambizione si traveste da riflessione disinteressata, quando la legittima aspirazione personale viene mascherata da appello etico universale e quando l’analisi del contesto politico ignora sistematicamente il ruolo di chi la formula.

Ognuno legge la realtà con i propri occhi.

E chi ha fatto della capacità di acquisire consenso un mestiere, sa bene quanto sia facile raccogliere elogi e adesioni: c’è chi crede per ingenuità, chi per interesse, chi per conformismo, chi per timore, chi per sincera e reale fiducia nella persona che, di volta in volta, viene percepita come il “salvatore” di turno. Tutto legittimo. Fa parte del gioco politico.

Ma esistono anche altri punti di osservazione. E allo stesso testo, alla stessa analisi, possono essere date letture profondamente diverse, soprattutto se si tiene conto del momento storico in cui quelle parole vengono pronunciate.

Negli ultimi tempi (giorni) ho visto interventi pubblici – spesso sotto forma di lettere aperte o appelli civili – che invocano il bene comune, la questione morale, il rilancio dei territori, la crisi della politica, la necessità di una nuova classe dirigente.

Il linguaggio è sempre lo stesso: alto, inclusivo, apparentemente neutro. Ma ciò che colpisce non è tanto cosa viene detto, quanto da chi viene detto.

Quando a invocare il cambiamento è un amministratore che governa lo stesso ente da decenni, la questione non è lo stile della comunicazione, bensì la credibilità della postura.

Presentarsi come “osservatore critico” di un sistema di cui si è stati parte strutturale per lunghissimo tempo, è una costruzione narrativa, non un dato di realtà, è un racconto di parte (la propria, personale).

Il richiamo alla morale e all’etica pubblica è un classico della retorica politica. Ma la morale, in politica, non è un concetto astratto: è una pratica che si misura anche nella gestione del potere e nella sua durata; se oggi si denuncia una politica autoreferenziale, incapace di rinnovarsi, distante dai cittadini, la domanda che sorge spontanea è semplice:

perché questa consapevolezza emerge solo ora, alla fine di cicli amministrativi lunghissimi?





Perché non si accompagna mai a una riflessione sul proprio contributo a quella stessa stagnazione?

Invocare l’etica senza interrogarsi sul proprio ruolo nella riproduzione del potere è una forma elegante di autoassoluzione preventiva.

Si parla molto di crisi di rappresentanza. Ed è vero: la rappresentanza è in crisi. Ma non è un evento naturale, né un meteorite caduto dal cielo.

È il prodotto di un sistema in cui le stesse figure restano al comando per decenni, spesso senza favorire un reale ricambio politico, culturale e generazionale.

Parlare di crisi mentre si è parte di una “soluzione che non cambia mai” è un paradosso che raramente viene affrontato con onestà.

Emblematici, in questo senso, sono quei casi in cui un’amministrazione rivendica come azioni straordinarie interventi di manutenzione ordinaria.

Ad esempio, la pulizia degli argini di un corso d’acqua, la rimozione dei detriti dal fondale, il ripristino di condizioni minime di decoro, presentati come risposte a “anni di abbandono”.

Un racconto che suscita una domanda inevitabile: se per la gran parte di quegli anni la guida politica è stata la stessa, chi avrebbe dovuto occuparsi prima di quella manutenzione?

Qui il nodo politico diventa evidente: ci si spaccia come risposta a problemi che si sono prodotti durante il proprio lunghissimo esercizio del potere, senza mai assumersene fino in fondo la responsabilità.

Aree interne, periferie, territori marginali: temi reali, seri, urgenti. Ma anche temi estremamente utili sul piano narrativo, perché difficilmente contestabili.

Il rischio, però, è che diventino contenitori retorici, evocati per costruire un profilo “alto” e “unitario”, più che per raccontare una leadership realmente riconosciuta e radicata oltre il proprio perimetro amministrativo. Quando il consenso resta locale ma il linguaggio diventa regionale, la distanza tra parole e realtà diventa evidente.

Non manca, in questi interventi, una critica ai partiti: lontani dai territori, divisi, autoreferenziali. Critica spesso accompagnata da una dichiarata volontà di “andare oltre” (salvo raccogliere le firme per una candidatura se si va “troppo oltre”).

Ma nella pratica, questa postura post-partitica appare contingente. Superare i partiti non è una scelta culturale, bensì una posizione di comodo quando le collocazioni tradizionali non funzionano o non sono disponibili. Come recita il vecchio adagio latino nondum matura est (“non è ancora matura”), tratto dalla celebre favola della volpe e dell’uva, talvolta chi non riesce a entrare in una logica di sistema tende a svalutarla a parole per evitarne l’accesso. Non è riforma del sistema: è adattamento tattico.

C’è poi un elemento che raramente viene esplicitato, ma che pesa più di molti discorsi: il fattore tempo. L’interesse improvviso per scenari più ampi, per il destino della politica regionale, per la necessità di una nuova guida “di alto profilo morale ed etico”, tende a manifestarsi proprio quando un ciclo amministrativo locale volge al termine.

È una dinamica comprensibile. Meno comprensibile è non riconoscerla apertamente. Perché è lecito chiedersi se questo slancio verso il “bene della Regione” sarebbe altrettanto intenso qualora esistesse la possibilità di proseguire “serenamente” il proprio percorso locale con un ulteriore mandato.

La coincidenza temporale, più delle dichiarazioni di principio, aiuta a interpretare il senso profondo di molti appelli.

Chiudo:

Non c’è nulla di illegittimo nell’ambizione politica. C’è invece un problema quando l’ambizione si traveste da analisi neutra, quando il linguaggio del cambiamento viene usato per evitare di fare i conti con il proprio passato e quando la retorica del bene comune sostituisce la responsabilità politica.

La politica non ha bisogno di nuovi messia, né di omelie civili ben scritte.

Ha bisogno di una cosa molto più semplice e molto più rara: coerenza tra parole, percorsi e tempi, e della capacità – che resta il vero atto etico – di riconoscere quando un ciclo si è concluso davvero.