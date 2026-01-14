Riprende con l’anno nuovo l’apertura settimanale della sede della Costituente

Da giovedì 15 gennaio la sede della Costituente per la Castelbuono di domani, in via Mariano Raimondi 28, torna ad essere aperta tutti i martedì e i giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

Nei giovedì sarà presente almeno un Consigliere Comunale.

I cittadini che volessero formulare proposte, osservazioni, anche critiche alla Costituente, o anche solo parlare di tematiche politiche e sociali, sono invitati a venire a trovarci in sede.

In date determinate, che saranno preventivamente comunicate, saranno tenuti degli incontri a tema su argomenti che riguardano l’attualità ma anche il passato della vita politica castelbuonese, regionale e nazionale.