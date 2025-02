Risultato campagna solidarietà per Missione di Carità e Speranze di Biagio Conte di Palermo

Il volontariato a Castelbuono ha costituito da tempo un pilastro essenziale su cui si ergono atti di altruismo e solidarietà, incarna la connessione umana e l’impegno verso il benessere collettivo.

Ad ogni manifestata esigenza si muove questa componente della nostra comunità invisibile ma sempre attenta.

È successo anche stavolta.

La Castelbuono delle “belle persone e imprese” hanno raccolto in appena quattro giorni e consegneranno alla Missione di Carità e Speranze di Biagio Conte di Palermo ben due camion di coperte, scarpe, abiti per uomo, donna, bambino.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.(Harvey B. Mackay)