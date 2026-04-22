Saro Brancato – Enzo Sottile 1968–1978 – Presentazione del catalogo della mostra a cura di Angela Sottile

Venerdì 24 aprile ore 17.30 Sala del Principe, Museo Civico di Castelbuono (PA)

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di annunciare la presentazione del catalogo dedicato alla mostra Saro Brancato | Enzo Sottile. 1968-1978. L’appuntamento si terrà venerdì 24 aprile alle ore 17.30 presso la Sala del Principe all’interno del Castello dei Ventimiglia, sede del museo.

Curato da Angela Sottile, il catalogo riflette una ricerca scientifica d’archivio che l’autrice ha tradotto visivamente anche in una timeline d’apertura nel progetto di allestimento espositivo. Questo strumento mette in relazione i documenti e l’attività degli artisti con le dinamiche storiche del decennio, tra dimensione locale e internazionale.

L’apertura della presentazione sarà affidata ai saluti del Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, e di Marika Lima, componente del Consiglio di Amministrazione del Museo Civico. Il dibattito proseguirà con gli interventi di Laura Barreca, Direttrice del Museo e co-curatrice della mostra, e di Valentina Bruschi, co-curatrice e Responsabile Mostre dell’istituzione. Quest’ultima approfondirà i criteri di selezione delle opere, offrendo un inquadramento storico-critico fondamentale per contestualizzare la produzione dei due protagonisti. A seguire, Angela Sottile, illustrerà la ricerca scientifica condotta per la redazione del catalogo e il suo intervento si focalizzerà anche sulla genesi del Gruppo T, l’avanguardia teatrale strettamente legata al clima di ricerca sperimentale nel quale sono state prodotte le opere esposte, analizzando l’impatto culturale che tale movimento ebbe sia sulla comunità di Castelbuono quanto sull’evoluzione espressiva degli artisti stessi. L’incontro si concluderà con le testimonianze dirette degli autori, Saro Brancato ed Enzo Sottile.

Si ricorda che la mostra, aperta al pubblico fino al 10 maggio, ripercorre un decennio cruciale di produzione artistica, analizzando l’evoluzione dei linguaggi di Brancato e Sottile in un periodo di grandi trasformazioni sociali. Il volume si pone come uno strumento indispensabile per comprendere come le istanze delle avanguardie si siano intrecciate con la storia locale, confermando il ruolo del Museo Civico come centro di ricerca e memoria attiva.

La pubblicazione, che amplia e approfondisce il percorso della mostra include una presentazione della Presidente del CdA del Museo Civico di Castelbuono, Maria Enza Puccia, un testo di Laura Barreca, un dialogo con gli artisti di Valentina Bruschi, un saggio di Saro Brancato dedicato a Enzo Sottile, un’intervista a Saro Brancato di Laura Slener, un contributo di Annamaria Guzzio sull’avanguardia del Gruppo T, una timeline storico-critica a cura di Angela Sottile con materiale d’archivio e due biografie esaustive degli artisti, corredate da immagini che documentano una produzione più ampia rispetto al decennio analizzato in mostra.

Biografie artisti

Saro Brancato (Castelbuono, 1951) si trasferisce a Milano, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera con Domenico Cantatore e Gottardo Ortelli. Nel 1970 partecipa alla “Rassegna ’70” a Castelbuono. Tra il 1974 e il 1976 collabora come illustratore freelance con Mondadori per le riviste Panorama e Due più. Nei primi anni Ottanta inizia l’insegnamento di materie artistiche nella scuola statale e sviluppa una ricerca pittorica fondata su grandi campiture cromatiche piatte, spesso organizzate dalla linea d’orizzonte. Negli anni Novanta avvia cicli in bianco e nero e successivamente realizza le “pitture tessili”, in cui il pigmento è sostituito da tessuti, talvolta modellati in forme spiraliformi definite “baroccali”. Dal 2010 si orienta verso una figurazione di matrice New Pop e dal 2020 introduce stabilmente il digitale nel proprio processo creativo. Ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Enzo Sottile (Castelbuono, 1952). Dopo le prime esperienze nel contesto del Gruppo Uno, partecipa nel 1970 alla “Rassegna ’70”. Nel 1971 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, scegliendo Scenografia e collaborando ad allestimenti teatrali anche per il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro. Nel 1973 fonda a Castelbuono il Gruppo T, compagnia di teatro sperimentale attiva per oltre trent’anni. Rientrato stabilmente in Sicilia nel 1975, intraprende l’attività di restauratore di beni culturali, collaborando con soprintendenze, musei e diocesi siciliane. Tra il 2003 e il 2008 è direttore del Museo Civico di Castelbuono, di cui cura e progetta l’allestimento. Parallelamente sviluppa una ricerca che dagli esordi pop in grafite e dalle sperimentazioni fotografiche si orienta verso opere incentrate sul tema della luce, della memoria e della trasformazione della materia.

Informazioni:

Titolo mostra: Saro Brancato – Enzo Sottile. 1968-1978

Mostra a cura di: Laura Barreca e Valentina Bruschi con la consulenza scientifica di Angela Sottile.

Presentazione del catalogo a cura di Angela Sottile: venerdì 24 aprile alle ore 17.30 nella Sala del Principe

Durata della mostra: fino al 10 maggio 2026.

Indirizzo: Castello dei Ventimiglia, piazza Castello, Castelbuono (Palermo)

Info: +39.0921671211 www.museocivico.eu

Orario: tutti i giorni dalle 9.30-13.30 e 15.30-18.30 (ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura). Questi orari possono variare si prega di controllare il sito

Ingresso museo: tariffa intera 6€; ridotto 4 €; gratuito secondo convenzioni attive.