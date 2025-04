Scillato potenzia la sua offerta turistica

L’amministrazione comunale di Scillato, nell’ottica del potenziamento dell’offerta turistica, della promozione, informazione e comunicazione, mette a disposizione dell’Ente Parco delle Madonie i locali adiacenti alla sede del Punto Qui Parco. Ciò consentirà di ampliare gli spazi già a disposizione e nei quali opera il dipendente dell’Ente, Filippo Capuano. I locali già arredati saranno utilizzati anche come sede per incontri con scolaresche e fruitori, dove illustrare non solo le attrazioni del territorio comunale ma anche quelle dell’intero Madonie UNESCO GG.

Le Amministrazioni Comunali, afferma il Commissario Caltagirone, stanno costantemente supportando l’Ente Parco delle Madonie, con grande sensibilità e attaccamento al territorio. Sarà nostra cura, attraverso i singoli presidi presenti nei comuni, far conoscere ed ampliare l’offerta turistica del Parco delle Madonie.

Il sindaco di Scillato infine aggiunge: “Abbiamo pensato di concedere in uso all’Ente Parco alcuni locali di nostra proprietà, sicuri che con questa iniziativa getteremo le basi per potenziare la nostra offerta turistica, riducendo il gap con altre realtà ben più attrezzate. Puntiamo, inoltre, alla realizzazione di un museo geo-archeologico che avrà la funzione di far conoscere ai visitatori le origini e la storia del nostro territorio.”