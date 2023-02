(Di Giuseppe Abbate) – Il cittadino che ha depositato , un bel po’ di mesi fa, il water della foto a margine della strada nei pressi del quadrivio in contrada Portella del pero non brilla sicuramente per senso civico.

Ma è fatto così e probabilmente a casa sua si comporta in modo analogo.

Non ha compiuto un bel gesto, diverse settimane fa, neanche l’autore del cartello affisso nelle adiacenze. Per fortuna l’ultimo rigo si è auto-cancellato ( invitava Dio ,che vedeva, a provvedere). Non è un bel gesto perché è un palese invito all’odio e forse anche alla violenza.

Ma la più bassa considerazione del senso civico l’hanno mostrata i rappresentanti dei servizi locali “Castelbuono Ambiente” in prima linea e la polizia locale in seconda linea perché percorrono frequentemente la strada adiacente e non possono non accorgersi di quanto la foto ritrae.

Raccogliere il vaso e depositarlo in uno qualsiasi dei cassoni per sfabbricidi presenti nell’abitato (previa permesso di chi lo sta al momento usando) non avrebbe comportato particolare impegno ed avrebbe di certo dissuaso da gesti di emulazione ( che però ci sono stati) e l’autore del cartello non si sarebbe

cimentato nell’opera artistica che ha genialmente realizzato .

Entrambi così continuano a stazionare indisturbati dove sono stati collocati. SINE DIE ?