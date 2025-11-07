Sospensione dell’acqua martedì 11 novembre in diverse zone di Castelbuono per lavori di manutenzione

Si informa la cittadinanza che martedì 11 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 20:30, sarà sospesa la fornitura idrica nelle seguenti zone: Calagioli, Via Geraci, Via Padre Puglisi, Contrade Piano Monaci, Erbe Bianche, Bergi e Valatelli. La sospensione del servizio è dovuta a interventi di manutenzione presso il serbatoio di accumulo. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione.