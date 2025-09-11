Spettacolo “Pesah, cammino di Dio, cammino dell’uomo” rinviato a domani 12 settembre ore 21.00

di · Aggiornato il

Lo spettacolo “Pesah. Cammino di Dio, cammino dell’uomo” previsto questa sera 11 settembre 2025 al Chiostro di San Francesco è rinviato a domani sera 12 settembre a causa delle condizioni meteo incerte. Orario e luogo restano invariati.

