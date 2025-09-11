Spettacolo “Pesah, cammino di Dio, cammino dell’uomo” rinviato a domani 12 settembre ore 21.00

🔍 Cerca nei commenti
Commenti + votati questo mese
Castelbuono – Selezione per operatori del servizio mensa comunale
Siamo alle solite. Finita la fase di Amaltea inizia la fase della…
Cerimonia di conferimento della civica benemerenza al Dott. Marco Bianchini:…
Finiu con le intitolazioni di scuole, sale, salette e cammarini perché sono…
Cerimonia di conferimento della civica benemerenza al Dott. Marco Bianchini:…
Il problema non è lui né le scemenze che gli passano per…
Castelbuono – Selezione per operatori del servizio mensa comunale
Tutti noi genitori speriamo che possa costruire titolo preferenziale anche la pregressa…
Castelbuono – Selezione per operatori del servizio mensa comunale
E noi paghiamo 1.800 euro al mese ad un assessore che fa…
Castelbuono – Selezione per operatori del servizio mensa comunale
cara collettività, questo è una parvenza di bando su misura, caratteristiche da…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
I più commentati
-
-
-
-
Costituente: acqua torbida tutta colpa del meteo
19 Gennaio 2025
-
Caricamento articoli correlati...