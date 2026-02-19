Stato della rete idrica a Castelbuono, la Costituente chiede un Consiglio comunale aperto

La minoranza consiliare di Castelbuono chiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto per discutere dello stato della rete idrica, delle sorgenti e della loro gestione, alla luce dei ripetuti episodi di torbidità dell’acqua.

I consiglieri Aquilino Lorenzo, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Prisinzano Domenico hanno formalizzato la richiesta al Presidente del Consiglio comunale, evidenziando come la situazione presenti criticità da anni e come lo stato di emergenza sia ormai costante.

Nel documento viene richiamata la normativa vigente in materia di convocazione dell’aula e si sollecita la fissazione, in tempi brevi, di una seduta aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di garantire trasparenza e partecipazione su un tema di rilevante interesse collettivo.

In fondo il testo integrale della richiesta.