Stato della rete idrica a Castelbuono, la Costituente chiede un Consiglio comunale aperto
La minoranza consiliare di Castelbuono chiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto per discutere dello stato della rete idrica, delle sorgenti e della loro gestione, alla luce dei ripetuti episodi di torbidità dell’acqua.
I consiglieri Aquilino Lorenzo, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Prisinzano Domenico hanno formalizzato la richiesta al Presidente del Consiglio comunale, evidenziando come la situazione presenti criticità da anni e come lo stato di emergenza sia ormai costante.
Nel documento viene richiamata la normativa vigente in materia di convocazione dell’aula e si sollecita la fissazione, in tempi brevi, di una seduta aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di garantire trasparenza e partecipazione su un tema di rilevante interesse collettivo.
In fondo il testo integrale della richiesta.2026.02.17-Richiesta-consiglio-comunale-aperto-rete-idrica
