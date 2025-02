TERMINI IMESERE, IN MANETTE 35ENNE PER TENTATO OMICIDIO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, nei confronti di un 35enne termitano, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto il responsabile di tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco clandestina ed evasione.

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R. e relativa ad una vicenda verificatasi una notte dello scorso settembre a Trabia, quando un uomo aveva esploso diversi colpi da una pistola “revolver” all’indirizzo di quattro persone a bordo di un’autovettura.

Grazie all’analisi dei filmati acquisiti dai sistemi di video sorveglianza presenti sul luogo e alle informazioni rese da alcuni testimoni, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto colpevole e a raccogliere gravi indizi nei suoi confronti, il quale, all’epoca dei fatti era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. La perquisizione dell’abitazione del 35enne, eseguita in seguito all’esecuzione del provvedimento restrittivo, ha consentito inoltre di rinvenire 11 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, che sono costati al termitano una denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine dell’attività di polizia, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.