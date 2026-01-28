Terremoto di magnitudo 3.1 a Blufi

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata oggi, 28 gennaio 2026, alle 20:42 ora italiana, con epicentro a 1 km a nord-ovest di Blufi, in provincia di Palermo.

Il sisma si è verificato a una profondità di 38 chilometri, con coordinate geografiche 37.7627 di latitudine e 14.0680 di longitudine. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

Secondo le prime informazioni, il terremoto non ha causato danni a persone o cose, ma è stato avvertito lievemente dalla popolazione nei comuni dell’area madonita. La profondità relativamente elevata ha contribuito ad attenuarne gli effetti in superficie.