Testa e cuore… on the road”. A Piano Zucchi 120 giovani da tutta la Diocesi per camminare insieme

Per il quinto anno consecutivo il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante convoca la Chiesa di Cefalù per gli “esercizi di sinodalità”. Una tappa importante in vista della terza fase del XII Sinodo diocesano che vivremo nel 2022-23. La chiesa di Cefalù infatti il 28 novembre 2020, dopo più di 300 anni, ha intrapreso il cammino del XII Sinodo che si concluderà il prossimo anno. “Testa e cuore… on the road” è il titolo scelto per questo importante appuntamento che chiama a raccolta a Piano Zucchi, presso la Stazione Missionaria Paolo, Aquila e Priscilla, il prossimo 8 luglio oltre 120 giovani provenienti da tutta la Diocesi.

Parola ai giovani che si incontreranno e si confronteranno per dare un contributo fondamentale per il cammino sinodale che la Chiesa diocesana sta vivendo.

A guidare i giovani nella riflessione il gesuita Padre Gaetano Piccolo, autore tra l’altro del libro “Testa o cuore. L’arte del discernimento”.

L’ascolto dei giovani è una delle priorità del percorso sinodale che la chiesa di Cefalù sta portando avanti sul territorio.

Programma della giornata

h. 17.00

Check In -Alla fontana in compagnia di Timoteo

h. 17.30

All’ombra delle querce in ascolto di Padre Gaetano Piccolo

h. 18.30

Workshop sinodale

h. 19.30

Good dinner

h.20.30

Preghiera Taizè